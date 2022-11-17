Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Синєгубов повідомив про можливі ракетні удари по Харківській області

Він закликав мешканців перебувати в укриттях. 

Синєгубов повідомив про можливі ракетні удари по Харківській області
Харківська область після обстрілу (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців про можливі ракетні удари.

Він закликав харківʼян бути в укриттях. Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram о 7:35. 

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", – написав він.

Минулого разу ворог бив ракетами по Харківській області 15 листопада, під час масованого обстрілу України. Наслідки атаки на енергообʼєкти ліквідовуються досі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також