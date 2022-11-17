Синєгубов повідомив про можливі ракетні удари по Харківській області

Він закликав мешканців перебувати в укриттях.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив мешканців про можливі ракетні удари.

Він закликав харківʼян бути в укриттях. Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram о 7:35.

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", – написав він.

Минулого разу ворог бив ракетами по Харківській області 15 листопада, під час масованого обстрілу України. Наслідки атаки на енергообʼєкти ліквідовуються досі.