Потрібно запровадити механізм страхування військових ризиків, – Шмигаль

В Україні потрібно запровадити механізм страхування військових ризиків.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

За його словами, це сприятиме відкриттю бізнесу та залученню інвестицій в нашу країну вже зараз.

Фото: kmu.gov.ua Анна Б'єрде

Він додав, що сторони під час зустрічі торкнулися відновлення й модернізації України.

Очільник уряду подякував Світовому банку за проведення швидкої оцінки збитків та потреб на відновлення (RDNA) та висловив сподівання, що наприкінці року буде проведене чергове оцінювання.

Фото: kmu.gov.ua анна б'єрде

Нагадаємо, з віце-президенткою Світового банку Анною Б’єрде зустрічався і президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили відновлення української енергетичної і транспортної інфраструктури.