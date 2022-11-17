Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
ГоловнаСуспільствоЖиття

Потрібно запровадити механізм страхування військових ризиків, – Шмигаль

Це сприятиме залученню інвестицій.

Потрібно запровадити механізм страхування військових ризиків, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

В Україні потрібно запровадити механізм страхування військових ризиків. 

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде.

За його словами, це сприятиме відкриттю бізнесу та залученню інвестицій в нашу країну вже зараз.

Анна Б'єрде
Фото: kmu.gov.ua
Анна Б'єрде
Він додав, що сторони під час зустрічі торкнулися відновлення й модернізації України. 

Очільник уряду подякував Світовому банку за проведення швидкої оцінки збитків та потреб на відновлення (RDNA) та висловив сподівання, що наприкінці року буде проведене чергове оцінювання.

анна б'єрде
Фото: kmu.gov.ua
анна б'єрде

Нагадаємо, з віце-президенткою Світового банку Анною Б’єрде зустрічався і президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі обговорили відновлення української енергетичної і транспортної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також