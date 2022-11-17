Україна готова співпрацювати з поляками у справі вибуху ракети, – Кислиця на Радбезі ООН

"Напади Росії створюють гуманітарну катастрофу, яка може вийти за межі України".

Україна готова співпрацювати з польською стороною у розслідуванні вибуху ракети у Польщі, який у вівторок убив двох людей.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише CNN.

“Україна висловлює свою солідарність із братнім польським народом у зв’язку з трагедією в селі Пшеводов, де від ракетного обстрілу загинули двоє людей. Ми підтримуємо повне та прозоре розслідування для встановлення всіх фактів цього трагічного інциденту та готові співпрацювати з польською стороною, щоб сприяти цьому розслідуванню”, – сказав Кислиця.

Посол також заявив Радбезу, що напади Росії створюють гуманітарну катастрофу, яка може вийти за межі України.

“Ми вдячні за підтримку наших друзів, зокрема Польщі, у протидії цим нападам і поверненні миру та безпеки в наш регіон”, – сказав він.

Ukraine defends itself from barbaric attacks by russia that aim to deprive millions of people of access to their basic needs and thus creating a humanitarian disaster that could spill over far beyond my country https://t.co/ia4wVp12mk pic.twitter.com/bZesLvkNvL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 16, 2022

Нагадаємо, 15 листопада під час масованої ракетної атаки Росії на Україну в Польщі вибухнула ракета. Загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив попередні результати розслідування, згідно з якими вибух міг бути спричинений ракетою ППО С300, що виробляється в Росії, але використовується також і Україною – для захисту від ракетних атак. Польський президент наголосив, що Україна захищалася від російських нападів.

Вашингтон не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Польщі Анджея Дуди стосовно того, що вибух, швидше за все, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. Однак, якими б не були остаточні висновки, остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей у цивільній інфраструктурі.

Україна просить надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна "готова передати наявні докази російського сліду".