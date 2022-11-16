У 18 областях і в Києві тривають аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, щоб повернути електрику – і генерацію, і постачання.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні був довгий і важкий день. І зараз, увечері, вже здається, що події ранку були як мінімум учора чи позавчора…” - сказав Зеленський.

Президент України сьогодні взяв участь у сьогоднішній роботі лідерів у саміті в Індонезії.

“Потім – чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, дуже детальне. Ситуація на фронті. Також військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт”, - зазначив Верховний головнокомандувач, і додав, що відбулася чергова зустріч оборонного «Рамштайну». Ключове питання – посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Зеленський провів переговори з віце-президенткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти з відновлення нашої інфраструктури та соціальних обʼєктів, роботу Фонду відбудови нашої країни. Загальний обсяг проектів, про які йшлося сьогодні, – мільярди доларів. Це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людям.

“Були доповіді щодо звільнення територій Херсонщини – робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину. У Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки, запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Понад 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику”, - розповів президент.

Він додав, що те саме відбувається на Миколаївщині. Повертаємо все, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєву. У Снігурівці розпочато виплату пенсій.

“І я дякую всім, хто забезпечує відновлення. А особливо нашим саперам і рятувальникам. Завдяки їхній роботі можуть працювати безпечно всі інші. Іще раз повторювсім на деокупованій території: будь ласка, будьте дуже обережні! Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі. Тому потрібно бути дуже уважним. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу ще не перевірили, будь ласка, оминайте її”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Донеччини без змін. Жорсткі бої тривають у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак.

Звичайно, було багато міжнародної комунікації. Не про все зараз можна говорити. Захищаємо інтереси України, як завжди.

“Сьогодні – професійний день тисяч наших людей, які виконують одну з найважливіших робіт. І це не тільки робота з інформування людей. День працівників радіо, телебачення та звʼязку – це про тих, хто зміцнює демократію завжди. Хто інтегрує суспільство інформаційно, емоційно та політично. Хто об'єднує наші інтереси, наш біль і наші радощі, наші надії та прагнення, наші проблеми. Що сильніша саме ця сфера в країні, то сильніша там і демократія. Я щиро вітаю всіх, хто працює в цій сфері, – кожного й кожну. Тих, хто робить телемарафон, і тих, хто працює на інших інформаційних майданчиках.І ведучих, і репортерів, яких ми бачимо й чуємо, і студійних працівників, продюсерів, працівників редакцій, яких суспільство зазвичай не бачить і не чує, але без яких цієї галузі просто не було б. Дякую вам усім за вашу роботу для українців!” - подякував Зеленський

Президент повідомив, що дав сьогодні доволі тривале інтерв'ю, провів ще “офрек” для журналістів – саме для працівників радіо й телебачення.

“Ще – засідання Радбезу ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору. Стежимо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Вся наша інформація – у повному доступі, ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі,із тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося”, - сказав президент.

Володимир Зеленський вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.

“І я хочу, щоб ми всі зараз разом хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна. Громадян України, громадян Польщі…” - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна переможе Росію в війні, якщо переживе цю зиму.