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"Якщо ми переживемо цю зиму – ми точно переможемо в війні", – Зеленський

У тому, що держава переживе зиму, президент не сумнівається. 

"Якщо ми переживемо цю зиму – ми точно переможемо в війні", – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна переможе Росію в війні, якщо переживе цю зиму.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону, пише УП

"Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо у цій війні. Повірте, це (удари по енергетиці – ред.) – найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, із тих, що вона вже застосувала або збирається", – зазначив він. 

З 10 жовтня Росія влаштувала декілька хвиль цілеспрямованих атак на українську енергетику. Ракетами і ударними дронами нищаться котельні, ТЕС, ТЕЦ та інші обʼєкти. Попередня масована атака відбулася вчора, 15 листопада. Внаслідок неї понад 7 млн абонентів по країні залишилися без енергопостачання.

При цьому по військових обʼєктах окупанти не бʼють – вони умисне знищують критичну інфраструктуру. 

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