Між принципами та компромісами: "Група двадцяти" засудила агресію Росії в Україні

І якщо згадати, що зустрічі міністрів "Великої двадцятки", які проходили влітку, не ухвалювали спільних декларацій саме через розбіжності між Росією та іншими членами щодо "воєнної" риторики.

У ньому також зазначається, що війна в Україні спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість глобальної економіки. А також – що на саміті «були інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій». До слова, які саме країни складають "більшість", наразі не уточнюється.

"Цього року ми також стали свідками того, як війна в Україні ще більш негативно вплинула на світову економіку. Була дискусія з цього питання. Ми повторили нашу національну позицію, висловлену на інших форумах, включаючи Раду Безпеки ООН і Генеральну Асамблею ООН, яка є в Резолюції № ES-11/1 від 2 березня 2022 року, ухваленій більшістю голосів (141 голос за, 5 проти, 35 утрималися, 12 відсутні) щодо рішучого засудження агресії Російської Федерації проти України та вимоги її повного та безумовного виходу з території України", – йдеться в документі.

У декларації за підсумками саміту G20 на Балі більшість країн засудили війну в Україні , пише Bloomberg із посиланням на документ. Містить декларація і згадку про агресію Росії в Україні.

Фото: EPA/UPG

Можливо, на учасників саміту вплинув виступ онлайн президента України Володимира Зеленського, який представив бачення Україною шляхів якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Ці пропозиції містять десять пунктів (радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення усіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, виведення військ Росії і припинення бойових дій тощо)і були надані також делегаціям країн "групи" в письмовому вигляді їхніми мовами.

А можливо, на більшість членів "Групи двадцяти" справив враження масований ракетний обстріл мирних українських міст, який Росія здійснила вчора, 15 листопада. І заклик міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до G20 висловити принципову реакцію.

"Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обох сторін". Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців", – написав Кулеба.

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, погоджена лідерами G20 спільна заява свідчить про все більшу ізоляцію президента РФ через розвʼязану ним війну. "Російський президент фактично самотній у світі з його політикою і не має потужних союзників", – заявив Шольц.

Фото: EPA/UPG

Напевне, не такого результату очікував міністр закордонних справ РФ Лавров, голова російської делегації на саміті G20, коли звинувачував Захід у спробі "політизувати" традиційну спільну підсумкову заяву через згадку про Україну.

Виступаючи на брифінгу в межах саміту, Лавров повідомив, що нібито заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону про "розвʼязання Заходом гібридної війни в Україні". При цьому Шольц, спілкуючись із журналістами, щодо переговорів із Лавровим зазначив лише: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, оце вся розмова".

Справедливості заради слід зазначити, що Лаврову на Балі цього разу вдалося не тільки постояти біля Шольца. Не встигнувши прибути на острів, він нібито потрапив до лікарні через проблеми з серцем. Про це повідомили джерела в індонезійській владі.

Водночас речниця МЗС Росії Захарова заперечила госпіталізацію свого патрона, опублікувавши відео з нім із готелю. Мабуть, доводячи коняче здоров’я шефа, його прессекретарка трохи перестаралася: сучасні гаджети Лаврова, аж ніяк не російського виробництва, як і футболка з принтом модного неросійського художника спричинили хвилю сарказму в соцмережах.

Фото: скрин відео

Якщо три місяці тому Сергій Лавров достроково залишив зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" на Балі, навіть не взявши участі в офіційній трапезі, то нині поїсти на дорогу, певне, не відмовився — полетів після вечері з очільниками делегацій інших країн. На другий день заходу, тобто сьогодні, Росію на саміті мав представляти міністр фінансів Антон Силуанов.

Коментарів щодо влаштованої Росією масованої ракетної атаки на Україну Лавров не давав. До цього він говорив, що РФ підтримає проєкт комюніке за результатами саміту, але чи підтримала — дізнаємось, певне, згодом.

Нагадаємо, саме щоб не стояти поруч із Лавровим, який очолював російську делегацію замість дуже заклопотаного, за версією російської сторони, Путіна, учасники саміту відмовилися від спільного фото.

Гадаємо, настрій Лаврову зіпсував і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який заявив, що РФ має залишити Україну і покласти край варварській війні.

"Це дуже просто – країни не повинні вторгатися в сусідні країни, вони не повинні нападати на цивільну інфраструктуру та цивільне населення і не повинні загрожувати ядерною ескалацією", – сказав Сунак.

Фото: EPA/UPG

Британській прем’єр наголосив, що Сполучене королівство і надалі підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Сунак додав, що він має намір використати саміт, щоб підштовхнути найпотужніші економіки світу робити більше для зменшення своєї залежністі від російського експорту.

Він також дорікнув російському президенту Володимиру Путіну через його відсутність на саміті. “Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми могли б почати розбиратися”, – зауважив прем’єр Великої Британії.

Підсумки саміту "Великої двадцятки" на Балі ще підбиватимуться, однак одне вже зрозуміло: Україна набуває нових прихильників, тоді як ізоляція Росії поглиблюється. Хоча про повну економічну та політичну ізоляцію Кремля ще не йдеться.