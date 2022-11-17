Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
Після подій у Польщі не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні, – ексочільник МЗС Литви
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
У Польщі впала ракета російського виробництва, – МЗС країни
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
ГоловнаСвіт

Судно з пшеницею для Ефіопії вирушило в рамках програми "Grain from Ukraine"

Зерно для Ефіопії закуплено за допомогою уряду Німеччини.

Судно з пшеницею для Ефіопії вирушило в рамках програми "Grain from Ukraine"
Фото: Скріншот з відео

Перший балкер з українською пшеницею в рамках програми "Grain from Ukraine" відправлено з порту “Одеса”. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури. 

За підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої Продовольчої Програми ООН до Ефіопії відправлено вантаж у 27 тис. тонн пшениці.

Балкер рухається “зерновим коридором” в складі каравану з 8 суден. На їх борту 269 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 

Зокрема, 40 тис. української пшениці для Ефіопії везе балкер BOZBURUN M, який зафрахтований ООН.

В Мінінфраструктури нагадали, що програма "Grain from Ukraine" передбачає відправлення з українським зерном до 10 суден щомісяця. При реалізації Програми до кінця весни 2023 можливо врятувати від голоду більше 5 мільйонів людей. 

Нагадаємо, під егідою президента Володимира Зеленського та за координації Керівника Офісу президента Андрія Єрмака починає роботу гуманітарна програма з попередження голоду "Grain from Ukraine", що буде реалізована в партнерстві з World Food Program. Суть програми програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачі країнам, що знаходяться на межі голоду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також