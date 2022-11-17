Перший балкер з українською пшеницею в рамках програми "Grain from Ukraine" відправлено з порту “Одеса”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

За підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої Продовольчої Програми ООН до Ефіопії відправлено вантаж у 27 тис. тонн пшениці.

Балкер рухається “зерновим коридором” в складі каравану з 8 суден. На їх борту 269 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема, 40 тис. української пшениці для Ефіопії везе балкер BOZBURUN M, який зафрахтований ООН.

В Мінінфраструктури нагадали, що програма "Grain from Ukraine" передбачає відправлення з українським зерном до 10 суден щомісяця. При реалізації Програми до кінця весни 2023 можливо врятувати від голоду більше 5 мільйонів людей.

Нагадаємо, під егідою президента Володимира Зеленського та за координації Керівника Офісу президента Андрія Єрмака починає роботу гуманітарна програма з попередження голоду "Grain from Ukraine", що буде реалізована в партнерстві з World Food Program. Суть програми програми полягає у прямій закупівлі країнами-учасницями агропродукції українських виробників та її передачі країнам, що знаходяться на межі голоду.