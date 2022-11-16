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Канада продовжить тренувати українських військових до кінця 2023 року

Голова канадського уряду нагадав про важливість єдності перед лицем російської агресії.

Канада продовжить тренувати українських військових до кінця 2023 року
Фото: EPA/UPG

Канадські інструктори продовжать і надалі тренувати українських захисників на території Великобританії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Прем’єр-міністр оголосив, що Канада до грудня 2023-го року продовжує тренувальну місію Збройних сил Канади, у рамках якої українських рекрутів тренують у Об’єднаному королівстві. Це навчання розпочалося у серпні 2022-го року та є складовою операції UNIFIER”, - йдеться у повідомленні.

Голова уряду Канади Джастін Трюдо наголосив на важливості подальшої підтримки України та збереження єдності перед лицем російської агресії.

Нагадаємо, Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки.

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