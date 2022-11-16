"Очевидно, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія", – Білий дім про вибух ракети в Польщі

Вашингтон у своїй оцінці інциденту підтримує попередню версію про те, що вибух спричинила ракета ППО.

Білий дім повнsстю довіряє розслідуванню польського уряду щодо вибуху ракети біля кордону з Україною. США залишаються у тісному звʼязку з польськими колегами і продовжують збір інформації.

Вашингтон не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Анджея Дуди стосовно того, що вибух, швидше за все, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Тим не менш, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей у цивільній інфраструктурі. Україна мала – і має – повне право захищатися", – зазначила речниця департаменту національної безпеки Адрієн Ватсон.

Білий дім висловив солідарність з народом України та співчуття з приводу втрат, яких він зазнав у цих варварських авіаударах.

"Ми знаємо, що в результаті ще мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Наші думки та молитви знову звертаються до близьких двох трагічно загиблих громадян Польщі", – йдетья у заяві.

Нагадаємо, вчора, під час масованої ракетної атаки Росії на Україну, в Польщі вибухнула ракета. Загинули двоє людей.

Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда оголосив попередні результати розслідування, згідно з якими вибух міг бути спричинений ракетою ППО С300, що виробляється в Росії, але використовується також і Україною – для захисту від ракетних атак. Польський президент наголосив, що Україна захищалася від російських нападів.

Україна просить надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна "готова передати наявні докази російського сліду".