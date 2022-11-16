Канада запровадила санкції проти іранських компаній, які виробляють дрони

Загалом канадські санкції діють проти 280 юридичних та фізичних осіб в Ірані.

Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки.

Про це повідомили у МЗС Канади.

“До санкційного переліку було внесено шість фізичних та двох юридичних осіб. Ці санкції націлені проти високопосадовців, впливових прибічників режиму та компаній, що брали участь у грубому та систематичному порушенні прав людини в Ірані, в тому числі жорстоких утисках протестувальників та шкідливих діях режиму закордоном”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, дві внесені до переліку юридичні особи – “ключові для дій режиму, спрямованих на дестабілізацію міжнародного миру й безпеки”. Йдеться про продаж зброї та використання іранських військових для допомоги російським силам у використані іранського озброєння.

Мова йде про пов’язану із Корпусом вартових Ісламської революції виробничо-дослідну компанію “Shahed Aviation Industries”, яка випускає дрони-камікадзе, що активно використовуються РФ для ударів по території України. Друга компанія, що потрапила під канадські санкції, – це державна “Qods Aviation Industries”, яка теж виробляє дрони для продажу Росії.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб та території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

Загалом канадські санкції діють проти 280 юридичних та фізичних осіб в Ірані. Канада ще в 2012-му році визнала Іран державою-спонсором тероризму та розірвала дипломатичні відносини із країною.

Нагадаємо, ЄС посилив санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів жінок. Наразі перелік осіб та установ Ірану, на яких поширюються санкції ЄС у зв’язку із порушенням прав людини, включають 126 осіб та 11 установ.