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Захист українського неба – головна тема обговорень на сьомій зустрічі “Рамштайн”, – Резніков

Україна і партнери працюють над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО.

Захист українського неба – головна тема обговорень на сьомій зустрічі “Рамштайн”, – Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Захист неба України є головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Захист українського неба – наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою", – йдеться у повідомленні. 

Олексій Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

 

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”. 

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