Захист українського неба – головна тема обговорень на сьомій зустрічі “Рамштайн”, – Резніков

Україна і партнери працюють над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО.

Захист неба України є головною темою обговорень на черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Захист українського неба – наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Олексій Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

Protecting the 🇺🇦 sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7.

Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system.

We are preparing for winter on the battlefield.

Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін відкрив сьоме засідання у форматі “Рамштайн”.