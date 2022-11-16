Німеччина надає 1 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України

Допомогу надано у відповідь на численні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Німеччина виділяє 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє у Twitter Посольство Німеччитни в Україні.

“У відповідь на неодноразові атаки Росії на українську цивільну енергетичну інфраструктуру Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини забезпечує негайну екстрену допомогу в розмірі 1 млн євро, яку буде внесено до Фонду енергетичної підтримки України”, – йдеться у повідомленні.

In response to Russia’s repeated attacks on Ukraine’s civil energy infrastructure, the German Federal Foreign Office is securing 1 mln EUR in immediate emergency help to be contributed to the 🇺🇦 Energy Support Fund of the @Ener_Community #StandWithUkraine @GermanDiplo https://t.co/Kz7EGKcCqx pic.twitter.com/PFgCeBTTSI — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 16, 2022

Нагадаємо, Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для ремонту озброєння, яке ФРН надала Україні. Також 5 000 українських військових зможуть пройти навчання у Німеччині.