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Німеччина надає 1 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України

Допомогу надано у відповідь на численні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Німеччина надає 1 млн євро в Фонд енергетичної підтримки України
Фото: з відкритих джерел

Німеччина виділяє 1 млн євро невідкладної допомоги Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомляє у Twitter Посольство Німеччитни в Україні.

“У відповідь на неодноразові атаки Росії на українську цивільну енергетичну інфраструктуру Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини забезпечує негайну екстрену допомогу в розмірі 1 млн євро, яку буде внесено до Фонду енергетичної підтримки України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина створить у Словаччині сервісний центр для ремонту озброєння, яке ФРН надала Україні. Також 5 000 українських військових зможуть пройти навчання у Німеччині.

 

 

 

 

 

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