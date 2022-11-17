З-під завалів будинку в Запорізькій області вилучили тіла шести загиблих

Під руїнами можуть бути ще люди.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці руйнування житлового будинку у Вільнянську Запорізької області, куди влучила ракета. Станом на 15:30 відомо про шістьох загиблих – їхні тіла вилучили з-під руїн.

Про це повідомили в ДСНС.

"Нагадаємо, що під завалами можливо знаходяться люди. В будинку проживало 4 родини – щонайменше 8 чоловік", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Станом на 15:30 тривають аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування житловому будинку у м. Вільнянськ Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій.

Нагадаємо, в двоповерховий житловий будинок у Вільнянську влучили три ракети.