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З-під завалів будинку в Запорізькій області вилучили тіла шести загиблих

Під руїнами можуть бути ще люди. 

З-під завалів будинку в Запорізькій області вилучили тіла шести загиблих
Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці руйнування житлового будинку у Вільнянську Запорізької області, куди влучила ракета. Станом на 15:30 відомо про шістьох загиблих – їхні тіла вилучили з-під руїн.

Про це повідомили в ДСНС

"Нагадаємо, що під завалами можливо знаходяться люди. В будинку проживало 4 родини – щонайменше 8 чоловік", – йдеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Станом на 15:30 тривають аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування житловому будинку у м. Вільнянськ Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада.

Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій.

Нагадаємо, в двоповерховий житловий будинок у Вільнянську влучили три ракети. 

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