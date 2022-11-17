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Не виключено, що світла не буде по декілька днів, - виконавчий директор ДТЕК

У деяких районах будуть лише "планові включення" на дві-три години.

Не виключено, що світла не буде по декілька днів, - виконавчий директор ДТЕК
Фото: Максим Козицький

Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" лише на кілька годин у деяких районах.

Про це 17 листопада повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

"Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі - підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході", - сказав він.

Сахарук повідомив про влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження.

Крім того, за його словами, ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, а деякі області дуже суттєво обмежуються.

Наразі споживачів частково заживили, але суттєво зменшити обсяги відключень поки неможливо. Близько 40% споживачів в Україні зараз знаходяться без світла. Коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Згідно із повідомленням, частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали. Часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію.

За словами Сахарука, відключення електроенергії може тривати дні.

"Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, - дві-три години, максимум".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 листопада повідомляв, що на відновлення пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн, для системи розподілу електроенергії - мінімум 5 млрд грн.

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