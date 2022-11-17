Кремль визнав власний шантаж ударами по українській інфраструктурі, - ЗМІ

У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Який, окрім іншого, заявив, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

За його словами, відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, навіть більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - зазначив речник Путіна.

Нагадаємо, крім ударів по об'єктах електро та теплопостачання, Росія сьогодні здійснила масований обстріл інфраструктури "Укргазвидобування". Низка обʼєктів зазнала пошкоджень.