Білорусь планує замкнення циклу виробництва снарядів калібрів 152-мм і 122-мм на території країни, - ГУР

Білорусь планує налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

У зв’язку з цим на 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва - від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

Нагадаємо, за інформацією оприлюдненою британською розвідкою, російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ.