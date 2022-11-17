Зеленський прокоментував рішення суду по МН17: "Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники"

Президент додав, що покарання за всі звірства – і тодішні, і теперішні, є неминучим.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення суду в Нідерландах щодо визнання винними трьох осіб у збитті рейсу МН17 в небі над Донецькою областю, що відбулося в липні 2014 року.

Він назвав не рішення важливим, але додав, що покарання мають понести і замовники.

"Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію", – наголосив він.

Президент додав, що покарання за всі звірства – і тодішні, і теперішні, є неминучим.

Нагадаємо, сьогодні суд у Гаазі визнав винним у катастрофі літака МН17 рейсу Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Їх приговорили до пожиттєвого позбавлення волі та сплати 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Ці особи визнані винними в доставці з Росії в Донецьку область ЗРК "Бук" і збитті літака зі 298 людьми на борту. Установка призначалася для збиття військових літальних апаратів, але її застосували проти цивільного рейсу. Після цього бойовики вивезли "Бук" назад до Росії.