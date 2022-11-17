Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський прокоментував рішення суду по МН17: "Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники"

Президент додав, що покарання за всі звірства – і тодішні, і теперішні, є неминучим. 

Зеленський прокоментував рішення суду по МН17: "Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення суду в Нідерландах щодо визнання винними трьох осіб у збитті рейсу МН17 в небі над Донецькою областю, що відбулося в липні 2014 року.

Він назвав не рішення важливим, але додав, що покарання мають понести і замовники.

"Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію", – наголосив він.

Президент додав, що покарання за всі звірства – і тодішні, і теперішні, є неминучим. 

Нагадаємо, сьогодні суд у Гаазі визнав винним у катастрофі літака МН17 рейсу Амстердам – Куала-Лумпур Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Їх приговорили до пожиттєвого позбавлення волі та сплати 16 млн євро компенсації родинам загиблих.

Ці особи визнані винними в доставці з Росії в Донецьку область ЗРК "Бук" і збитті літака зі 298 людьми на борту. Установка призначалася для збиття військових літальних апаратів, але її застосували проти цивільного рейсу. Після цього бойовики вивезли "Бук" назад до Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також