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Поліція виявила на Харківщині тіла двох жінок, що загинули внаслідок агресії РФ

Тіла жінок направили на судово-медичну експертизу.

Поліція виявила на Харківщині тіла двох жінок, що загинули внаслідок агресії РФ
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі та криміналісти поліції провели огляд та вилучили тіла жінок, які загинули під час артилерійського обстрілу росіян міста Куп'янськ 15 вересня.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тіла жінок було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

В поліції повідомили, що 69-річна жінка загинула на території власного домогосподарства, на її тілі при попередньому огляді виявлені рани голови та тулуба. 

Крім того, фрагменти тіла 76-річної жінки знаходились на розі вулиць Сидоренка та 1-го Травня. Під останками жінки поліцейські виявили її обгорілий паспорт та мобільний телефон.

Під час проведення ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту. Осколкове поранення отримав слідчий поліції.

Нагадаємо, правоохоронці ексгумували тіла ще чотирьох жителів Харківщини, вбитих і закатованих російськими окупантами. 

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