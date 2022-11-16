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Україна розробляє альтернативну систему постачання електрики, - Зеленський

Удари по енергетиці – це найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії.

Україна розробляє альтернативну систему постачання електрики, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Крім захисту від російських атак існуючої мережі електропостачання, Україна займається і розробкою її альтернативи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону, повідомляє УП

“Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з "Укренерго" та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.

Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.

У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її", - сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна домовилася із США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних містах. 

Йдеться не про один такий реактор, але поки не можна сказати, що "ця модель запрацює вже завтра". 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна переможе Росію в війні, якщо переживе цю зиму.

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