Поліцейські підозрюють у колабораційній діяльності мешканця Харківщини

Слідчі поліції Харківської області повідомили 64-річного мешканця смт Борова Ізюмського району про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“В травні зловмисник погодився на співпрацю з окупантами та добровільно зайняв посаду "чергового чергової частини" у так званій "народній міліції" на території смт Борова Ізюмського району”, - розповіли в поліції.

Чоловік чергував через добу та здійснював контрольно-пропускний режим у відділі та охорону адміністративної будівлі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, співробітники поліції підозрюють мешканку Харківської області у тому, що вона під час окупації міста Ізюм добровільно зайняла посаду начальника ветеринарної служби.