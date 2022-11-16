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Найближчі два дні в Києві очікується похолодання, сніг та ожеледиця, - КМДА

Очікується, що перший сніг у Києві випаде завтра. 

Найближчі два дні в Києві очікується похолодання, сніг та ожеледиця, - КМДА
Фото: bug.org.ua

В Київській області 17-18 листопада пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг із тимчасовим утворенням снігового покриву висотою 3-8 см.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Крім того, прогнозується місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с. На дорогах очікується ожеледиця.

Перший сніг у столиці, як очікується, випаде завтра також снігопад прогнозують у п’ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця.

Водіям радять:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Також поради дали пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Нагадаємо, середня температура повітря жовтня у Києві склала +10,6°С, що вище за кліматичну норму на 2,0°С. 

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