Директор ЦРУ зустрівся з президентом Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв у Варшаві директора ЦРУ США Вільяма Бернса. Бернс здійснив візит у середу, повідомив голова польського бюро національної безпеки Яцек Сєвер.

За словами Сєвера, розмова стосувалася загальної ситуації з безпекою і "контексту останніх подій", очевидно – падіння ракети на території Польщі.

"Увечері президент Анджей Дуда поспілкувався з головою ЦРУ Вільямом Бернсом, який перебуває у Варшаві після візиту до Анкари та Києва", – написав Сєвер у твіттері.

В Анкарі Бернс проводив перемовини з російським колегою Наришкіним. Він нагадав йому про наслідки в разі використання Росією ядерного озброєння. У Києві директор ЦРУ мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським та представниками розвідки.