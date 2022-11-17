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В окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з Історії України

Окупанти не полишають спроб знищили українську культуру.

В окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з Історії України
Фото: slovoidilo.ua

Російські окупанти проводять русифікацію та фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники, за інформацією Генштабу, мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також окупанти не полишають спроб знищення української культури та насадження своєї на тимчасово зайнятій території України. У місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

 

Нагадаємо, на звільненій від окупантів Харківщині виявили склад російських підручників. Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів.

 

 

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