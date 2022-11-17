У США республіканці перемагають на виборах до Палати представників, – CNN

У Джорджії все ще тривають вибори до Сенату.

У США республіканці обходять демократів на проміжних виборах до Палати представників і долають поріг у 218 місць.

Про це пише CNN.

Перемога республіканців у Палаті представників завершить у січні другий термін перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера.

“Очолювана республіканцями Палата зробить життя Білого дому нещасним до кінця терміну Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата демократичної більшості зробить ситуацію “складнішою””, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Джорджії все ще тривають вибори до Сенату, результати яких будуть визначені у грудневому другому турі.

Нагадаємо, у США відбулись проміжні вибори 8 листопада, за підсумками яких буде повністю переобрано Палату представників і третину сенаторів, а на рівні багатьох штатів – губернаторів та законодавчі збори.

Офіційні результати будуть оприлюднені за підрахунками всіх голосів виборів, у тому числі тих, що надходять поштою. У деяких штатах для визначення переможця знадобиться другий тур.

Відомо, що представники Демократичної партії США здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті й таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу за результатами проміжних виборів.