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Північна Корея запустила балістичну ракету після 8 днів тиші

Сеул посилив спостереження за КНДР.

Північна Корея запустила балістичну ракету після 8 днів тиші
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У четвер, 17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку своїх східних вод.

Про це пише Associated press з посиланням на військових Південної Кореї.

Запуск стався через кілька годин після того, як КНДР погрожувала дати “жорсткішу” військову відповідь США на посилення зобов’язань щодо безпеки перед своїми союзниками – Південною Кореєю та Японією.

Ракету зафіксували зі східного прибережного району Вонсан Північної Кореї о 10:48 ранку, йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. Сеул посилив спостереження за Північною Кореєю, зберігаючи при цьому військову готовність у тісній координації зі США.

“Це був перший запуск балістичної ракети Північною Кореєю за вісім днів і останній у серії випробувань за останні місяці. Раніше Північна Корея заявила, що деякі випробування були симуляцією ядерних атак по цілях Південної Кореї та США”, – зазначає видання. 

Багато експертів кажуть, що Північна Корея зрештою захоче посилити свій ядерний потенціал, щоб отримати більші поступки від своїх суперників.

Також міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хюе попередив, що нещодавня угода щодо Північної Кореї на саміті США, Південної Кореї та Японії зробить напруженість на Корейському півострові “більш непередбачуваною”.

Нагадаємо, на початку листопада північнокорейська ракета вперше впала неподалік узбережжя Південної Кореї, менш ніж у 60 кілометрах. Сеул відповів власними ракетними запусками.

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