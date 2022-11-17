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Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом до Швейцарії

Відповідний указ підписано 17 листопада. 

Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом до Швейцарії
Фото: Ярослав Железняк

Колишню генеральну прокурорку Ірину Венедіктову призначено послом у Швейцарській Конфдерації.

Відповідний указ від 17 листопада опубліковано на сайті президента. 

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", – йдеться у документі.

Надзвичайним і повноважним Послом України у Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн був Артем Рибченко. 

Венедіктова була відсторонена, а пізніше – звільнена – в липні цього року. 

17 липня президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Сама Венедіктова під час розгляду питання її відставки в парламенті заявила, що "на неї немає жодних історій". 

Про те, ще Венедіктова може отримати дипломатичну посаду, натякав голова фракції СН Давид Арахамія. Після голосування за звільнення Венедіктової він написав, що вона "залишається в команді", а "її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками". 

Про те, що Ірина Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, джерела LB.ua повідомляли ще в день її звільнення.

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