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Поліція зараз розшукує в Україні 280 неповнолітніх

Знайшли 7555 дітей.

Поліція зараз розшукує в Україні 280 неповнолітніх
Фото: EPA/UPG

З початку війни до органів Національної поліції надійшло 7704 звернення про безвісне зникнення 7835 дітей

Про це повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції України Ярослав Шанько.

Вже розшукано 7555 дітей, пошуки 280 неповнолітніх тривають.

“Зараз триває робота щодо встановлення місцезнаходження дітей, які зникли безвісти чи зв'язок з якими втрачено”, – зазначив Шанько.

За його словами, найчастіше батьки та родичі повідомляють про відсутність зв’язку із дітьми. 

Для активізації розшуку неповнолітніх запроваджено чат-бот “Пошук дітей” @poshukditei_bot у меседжері “Телеграм”. Основне його завдання спрощення процедури подачі інформації про дитину, яка зникла безвісти або зв’язок з якою відсутній, до органів поліції. 

“До вказаного чат-боту надійшло 151 повідомлення щодо пошуку 130 дітей, вже розшукано 87 дітей”,– повідомив поліцейський.

Окрім того, він додав, що упродовж року ювенальні поліцейські з початку війни на постійній основі проводять заходи з дітьми та батьками щодо мінної безпеки, алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних пристроїв або схожих на них предметів.

Нагадаємо, станом на 17 листопада внаслідок військових дій загинула 431 дитина, поранено – 835. Крім того, незаконно депортовано на територію Росії 11129 українських дітей, з них повернуто 103 дитини. 

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