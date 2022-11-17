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Ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на півдні

Ситуація на південнобузькому та таврійському напрямку фронту досить напружена.

Ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на півдні
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Ситуація на південнобузькому та таврійському напрямку фронту досить напружена, але контрольована.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах, вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони.

“Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Для уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Чорному морі з посиленням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій.

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