Ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на півдні

Ситуація на південнобузькому та таврійському напрямку фронту досить напружена.

Ситуація на південнобузькому та таврійському напрямку фронту досить напружена, але контрольована.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах, вишукує способи налагодити логістику на лівому березі річки Дніпро в обхід вогневого контролю Сил оборони.

“Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Для уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Чорному морі з посиленням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій.