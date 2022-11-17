На Харківщині відкрито рух тимчасовим мостом від чеських партнерів

У Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії”, - йдеться у повідомленні.

Міст встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія.

Рух мостом буде реверсним, він з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.

Нагадаємо, на межі Сумської та Чернігівської області відновили 400-метровий міст через Десну, який був зруйнований під час війни з Росією.