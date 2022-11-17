На Херсонщині ЗСУ збили два російські безпілотники

У Бориславському районі Херсонщини Збройні сили України збили зі стрілецької зброї два ворожих ударних дрони типу “Ланцет” і “Zala”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 45 вогневих завдань.

“Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні.

Остаточні результати дорозвідуються.

Нагадаємо, ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на півдні.

У Чорному морі з посиленням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій.