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На Херсонщині ЗСУ збили два російські безпілотники

Відомо про 5 поранених окупантів.

На Херсонщині ЗСУ збили два російські безпілотники
Фото: Facebook/Харківська окрема бригада територіальної оборони

У Бориславському районі Херсонщини Збройні сили України збили зі стрілецької зброї два ворожих ударних дрони типу “Ланцет” і “Zala”. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 45 вогневих завдань.

“Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці авто-бронетехніки”, – йдеться у повідомленні. 

Остаточні результати дорозвідуються.

Нагадаємо, ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення на півдні.

У Чорному морі з посиленням штормової погоди корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 7 кораблів. Серед них є один підводний ракетоносій.

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