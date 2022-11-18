У Чорному морі окупанти досі тримають один ракетоносій

Корабельне угруповання ворожого флоту, як і 16 листопада, складається з 7 бойових кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них – один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами “Калібр”.

“Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, ймовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні, додали в ОК.

Нагадаємо, 16 листопада у Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрували 14 кораблів та катерів ворога. Серед них були чотири носії, споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".