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У Чорному морі окупанти досі тримають один ракетоносій

Він споряджений чотирма ракетами.

У Чорному морі окупанти досі тримають один ракетоносій
Фото: bulgarianmilitary.com

Корабельне угруповання ворожого флоту, як і 16 листопада, складається з 7 бойових кораблів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них – один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами “Калібр”.

“Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог”, – йдеться у повідомленні. 

Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, ймовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні, додали в ОК.

Нагадаємо, 16 листопада у Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрували 14 кораблів та катерів ворога. Серед них були чотири носії, споряджені 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

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