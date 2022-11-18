РФ розповсюджує фейк про те, що Київ страчує проросійських мешканців Херсона

Російські ЗМІ розповсюджують фейк про те, що українські силовики страчують проросійських мешканців Херсона.

“Київ продовжує свої каральні заходи проти мешканців Херсона. Як повідомляють екстрені служби, українські силовики на даний момент вже стратили 39 проросійських жителів міста”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також силовики нібито везли 74 особи у невідомому напрямку, але така інформація не відповідає дійсності.

У російському МЗС маніпулюють, що “будь-які спроби використати гуманітарний коридор у Чорному морі в провокаційних військових цілях рішуче блокуватимуться, а “зернова угода” автоматично продовжується на 120 днів, якщо не надходить заперечень, яких не було”.

Запорізький колаборант Володимир Рогов дезінформує, що “ЗСУ завдають цілеспрямованих ударів по сільськогосподарських об’єктах Запорізької області протягом 5 місяців, намагаючись викликати голод у регіоні та змусити населення переїхати”.

Нагадаємо, у Кремлі досі переконують, що Херсон – це російська територія. Речник очільника окупантів Володимира Путіна не захотів коментувати запитання журналістів про приїзд Володимира Зеленського до Херсона.