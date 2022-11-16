У середу в Україні похмуро, до +12

У західних та північних областях вдень помірний дощ.

У середу, 16 листопада в Україні буде хмарна погода, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та північних областях вдень помірний дощ.

На півночі країни та в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів, вдень у центральних та східних областях невеликий дощ.

Вранці у південній частині туман, на решті території країни – місцями.

Вдень у північно-східних областях подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний з переходом у північній частині та центральних областях на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.