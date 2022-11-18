Польща очікує отримати результати розслідування падіння ракети найближчими днями, – МЗС країни

Польща продовжує розслідування інциденту падіння ракети і очікує отримати результати найближчими днями.

Про це CNN повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Ясіна зазначив, що українські експерти отримають доступ до місця інциденту.

Він також підкреслив, що спочатку потрібно провести “деякі правові домовленості, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи”.

Раніше сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українським слідчим дозволять спостерігати за розслідуванням, але “коли йдеться про участь у провадженні та доступ до документів та інформації, для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародного права та міжнародні договори”.

Ясіна додав, що він родом із регіону, де вибухнула ракета. За його словами, настрій серед його друзів і сусідів “дуже-дуже сумний”.

“Російська загроза є прямою не лише для України, а й для Польщі та інших європейських держав. Ця війна проти всіх нас, проти наших цінностей, проти Європи, проти нашого стилю життя”, – підкреслив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети у Польщі. Доки розслідування не завершиться, не можна сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі.

Голова Бюро міжнародної політики Польщі Якуб Кумох заявив, що наразі є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль. За його словами, "не спрацювала система самознищення і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії".