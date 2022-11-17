Є багато свідчень, що ракета, яка мала збити російську ракету, не влучила у ціль, – влада Польщі розповіла про розслідування

“Багато людей в Україні думають, що їхню країну якось звинуватили – це не так”.

Слідчі після вибуху у Пшеводуві вивчають залишки ракети, глибину вирви, вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох, пише TVN24.

Він розповів, що також є кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій.

“На сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії”, – сказав Кумох.

Кумох додав, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

“Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі”, – поінформував Кумох.

“За залишками ракети, глибиною вирви, фахівці вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива. Є відеоматеріали. Про їх зміст не хотів би розповідати, бо бачив у секретному режимі”, – відповів Кумох на запитання про те, які докази є в розпорядженні слідства.

“Але прем'єр-міністр давав таку інформацію, такі матеріали є. Це наші звичайні фотографії з кордону, де можна побачити певні речі. Ви бачите постріли над Україною, ви бачите бої над Україною, в певний момент, в дуже близький час ви бачите певну послідовність подій. Це те, що ми хотіли б донести і до української сторони і працювати разом з ними. Я зацікавлений у тому, щоб українці першими контактували з нашими слідчими, щоб побачити, які матеріали ми маємо”, – зазначив голова Бюро міжнародної політики.

За його словами, виникло непорозуміння. “Багато людей в Україні думають, що їхню країну якось звинуватили – це не так. Ніхто не відмовляє Україні в праві на самозахист”.

Якуб Кумох наголосив, що Росія обстрілювала Україну протягом всього дня і несе посну відповідальність за влучання ракети.

“Ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила територію Польщі”, – наголосив він.

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, по Польщі ударила не українська, а російська ракета. Якщо до трагедії призвело використання української ППО, він хоче отримати докази.