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Кулеба - Блінкену: час ЗРК Patriot настав

Розмова глави українського МЗС та Держсекретаря США відбувалась під час чергового масштабного ракетного обстрілу України.

Кулеба - Блінкену: час ЗРК Patriot настав
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили відповідальність Росії за ракетний терор та постачання озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони.

Про це глава української дипломатії повідомив у Twitter.

"У мене була розмова з держсекретарем Блінкеном просто під час чергового масштабного ракетного обстрілу України сьогодні вранці. Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови", - зазначив Кулеба.

Крім того, очільник української дипломатії подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити постачання в Україну систем ППО.

"NASAMS уже довела свою ефективність. Я також переконаний, що час Patriot настав", - додав міністр.

Раніше Кулеба запропонував провести саміт НАТО за участі України для визначення подальших спільних дій.

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