Потрібно створити реальність, у якій Путін не зможе переслідувати свої амбіції через війну, – аналітики

Президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну не для того, щоби захопити територію. Він вторгся, бо відкидає ідею незалежної української держави чи української нації.

Про це йдеться у дописі колишнього професора військової історії Військової академії США у Вест-Пойнті, директора проєкту “The Critical Threats Project” Фредеріка Кагана.

“Він напав, тому що відмовляється терпіти уряд у Києві, який де-факто не перебуває під контролем Росії. Він глибоко вбудував ці ідеї у свою ідеологію і не збирається їх видаляти”, – йдеться у повідомленні.

Путін ніколи не перестане намагатися повернути контроль над Україною тими чи іншими засобами. Ні Україна, ні Захід не можуть змінити амбіції Путіна – тому вони мають створити реальність, у якій навіть Путін розуміє, що він не повинен переслідувати їх за допомогою війни, зазначає Каган. Таку, у якій він не має можливості продовжувати боротьбу, навіть якби він цього хотів.

“Як може виникнути ця реальність? Захід має допомогти Україні звільнити райони, стратегічно важливі для її безпеки та економічного благополуччя, а потім наростити українську армію та економіку до такого рівня, який стримає майбутні російські вторгнення”, – зазначає автор.

Москва продовжуватиме використовувати кошти, крім вторгнення, для підриву прозахідних українських урядів, аби змусити українців відмовитися від своєї незалежності. “Успіх для України та Заходу полягає в тому, щоб перетворити цю гарячу війну на холодну на умовах, які зроблять Україну достатньо сильною, щоб вижити і зрештою перемогти в ній”, – пише Каган.

Він додає, що зараз прихильники переговорів можуть сказати, що вони саме це й роблять – але вони погано оцінили момент. Заморожування конфлікту там, де він є зараз, заохочує до швидкого відновлення російського вторгнення та серйозно підриває здатність України перемагати як у відновленій гарячій війні, так і в новій холодній війні.

“Нинішні лінії (фронту, - ред.) не є ані обґрунтованими, ані прийнятними. Україна має йти далі, а Захід має допомогти Києву створити умови на місцях, які є стійкими в довгостроковій перспективі. Україна повинна спочатку встановити військові факти на підставах, які їй потрібні для виживання, а вже потім за підтримки партнерів звернутися до Росії, щоб ці факти закріпити в дипломатичній угоді”, – підсумував Каган.

Нагадаємо, Каган вважає, що переговори не можуть припинити війну Росії проти України, вони можуть лише призупинити її. Дискусії про доцільність переговорів України з позиції сили, поки ЗСУ перемагають, базуються на помилковій передумові.