Ракета КНДР впала у 200 км від Японії. Вона може бути балістичною інтерконтинентальною

Північна Корея у пʼятницю запустила ракету, що впала в 200 кілометрах від Японії. Ця ракета може бути міжконтинентальною балістичною і мати достатню дальність, щоб досягти материка США, пише Reuters із посиланням на заяву журналістам японських посадовців.

Запуск відбувся через день після попередньої випущеної ракети і попередження КНДР про "жорсткішу військову відповідь" на посилення американської присутності в регіоні.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив журналістам, що ця запущена в пʼятницю ракета здатна пролетіти до 15 000 км, а головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що вона пролетіла на висоті близько 6 000 км з дальністю 1 000 км, перш ніж приземлитися в морі приблизно 200 кілометрів на захід від півострова Осіма в Хоккайдо.

Згідно з повідомлення премʼєр-міністра Японії, повідомлень про спричинені ракетою пошкодження не надходили. Водночас він наголосив, що неодноразових запусків із боку КНДР не можна допускати.

Попередні запуски балістичних ракет Північна Корея здійснила 3 листопада. А 2 листопада її ракета вперше впала неподалік узбережжя Південної Кореї.