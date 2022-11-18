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Унаслідок пожежі на вечірці у Секторі Гази загинуло понад 20 людей

Трагедія сталася у густонаселеному таборі біженців Джабалія.

Унаслідок пожежі на вечірці у Секторі Гази загинуло понад 20 людей
Фото: REUTERS/Mohamad Qandel

Щонайменше 21 людина загинула, ще кілька отримали поранення унаслідок пожежі в будівлі у секторі Гази, де тривала вечірка.

Про це пише Reuters з посиланням на представників служб охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій.

Пожежникам знадобилося більше години, щоб взяти під контроль величезне полум'я, яке охопило верхній поверх чотириповерхового житлового будинку.

Трагедія сталася у густонаселеному таборі біженців Джабалія на півночі Сектора Гази.

“Карети швидкої допомоги доставили кількох поранених до місцевих лікарень, а Ізраїль, який разом з Єгиптом підтримує блокаду Гази, заявив, що допустить тих, хто потребує медичної допомоги”, – зазначає видання.

Початкове розслідування показало, що до пожежі призвела велика кількість бензину, вогонь швидко охопив будівлю. Свідки сказали, що чули крики, але не могли допомогти тим, хто був усередині, через сильне полум’я.

Президент Палестини Махмуд Аббас назвав це національною трагедією та заявив, що буде день жалоби.

Нагадаємо, з початку 2022 року в Україні виникла 71 761 пожежа. Внаслідок пожеж загинули 1 162 людини, поранення отримали 1 287 людей. 

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