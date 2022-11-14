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ЄНП готова проголосувати за визнання РФ терористичною державою

Група ЄНП вважає, що Путіна та Лукашенка слід назвати військовими злочинцями.

ЄНП готова проголосувати за визнання РФ терористичною державою
Фото: Пресслужба ЄНП

Перед початком саміту G20 на Балі Група ЄНП висловила рішуче несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів G20. 

Про це повідомила пресслужба депутатської групи Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті. 

“Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу – ось що означає дозволити Лаврову сидіти за одним столом з іншими лідерами G20. Це неприпустимо. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами”, – заявила Раса Юкнявічене, депутат Європарламенту, віце-голова групи ЄНП із закордонних справ. 

Вона додала, що ЄНП проголосує за резолюцію Європарламенту, щоб віднести Російську Федерацію до категорії терористичної держави.

“Група ЄНП активно засуджує невиправдану, неспровоковану та незаконну агресію Росії проти України після анексії Криму в 2014 році. Володимира Путіна та тих, хто допомагає йому в цьому, включно з Олександром Лукашенком, слід назвати військовими злочинцями”, - наголосили парламентарі. 

Крім того зазначається, що Група ЄНП закликає до судового розгляду в рамках міжнародного права для розслідування та судового переслідування будь-яких дій, які юридично кваліфікуються як військовий злочин. 

Як раніше повідомлялось, Верховна Рада України планує на найближчому засіданні ухвалити Постанову про Звернення Верховної Ради України до держав Групи Двадцяти щодо виключення РФ зі складу G20

Нагадаємо, світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії.

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