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Унаслідок стрілянини в Університеті Вірджинії загинуло троє людей, є поранені

Підозрюваним є студент цього ж вишу, однак він утік. 

Унаслідок стрілянини в Університеті Вірджинії загинуло троє людей, є поранені
Підозрюваний
Фото: Поліція університету Вірджинії в твіттер

У США в кампусі Університету Вірджинії внаслідок стрілянини, що відбулася увечері неділі, загинули троє людей, ще двоє були поранені. Підозрюваний у злочині втік, пише Washington Post.   

Університет оголосив, що підозрюваним є студент на імʼя Крістофер Дарнел Джонс-молодший. 

"Департамент поліції нашого університету об’єднав зусилля з іншими правоохоронними органами, щоб затримати підозрюваного, і ми будемо інформувати нашу спільноту про розвиток подій", – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Заняття на понеділок скасовано. Міські школи Шарлоттсвіля, де розташовано виш, закриті. Студентів університету закликали перебувати в безпечних місцях. 

Це – не перша стрілянина в кампусі в Вірджинії. У лютому невідомий застрелив двох офіцерів поліції кампусу біля будівлі Бріджвотер колледжу. Підозрюваним є колишніх студент.  Також у лютому була стрілянина в закладі біля кампусу Вірджинія Тех. Одна людина загинула, четверо були поранені. 

Університет Вірджинії розташовано в Шарлотсвіллі. Він був заснований в 1819 році третім президентом США Джефферсоном. 

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