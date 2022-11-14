Унаслідок стрілянини в Університеті Вірджинії загинуло троє людей, є поранені

Підозрюваним є студент цього ж вишу, однак він утік.

У США в кампусі Університету Вірджинії внаслідок стрілянини, що відбулася увечері неділі, загинули троє людей, ще двоє були поранені. Підозрюваний у злочині втік, пише Washington Post.

Університет оголосив, що підозрюваним є студент на імʼя Крістофер Дарнел Джонс-молодший.

"Департамент поліції нашого університету об’єднав зусилля з іншими правоохоронними органами, щоб затримати підозрюваного, і ми будемо інформувати нашу спільноту про розвиток подій", – йдеться у повідомленні навчального закладу.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw — UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022

Заняття на понеділок скасовано. Міські школи Шарлоттсвіля, де розташовано виш, закриті. Студентів університету закликали перебувати в безпечних місцях.

Це – не перша стрілянина в кампусі в Вірджинії. У лютому невідомий застрелив двох офіцерів поліції кампусу біля будівлі Бріджвотер колледжу. Підозрюваним є колишніх студент. Також у лютому була стрілянина в закладі біля кампусу Вірджинія Тех. Одна людина загинула, четверо були поранені.

Університет Вірджинії розташовано в Шарлотсвіллі. Він був заснований в 1819 році третім президентом США Джефферсоном.