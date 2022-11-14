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За терактом в Стамбулі стоїть сирійська гілка "Робітничої партії Курдистану", ми не приймаємо співчуття США, – МВС Туреччини

За словами міністра внутрішніх справ, затримано 46 підозрюваних. 

За терактом в Стамбулі стоїть сирійська гілка "Робітничої партії Курдистану", ми не приймаємо співчуття США, – МВС Туреччини
Сулейман Сойлу
Фото: Anadolu

Теракт у Стамбулі було вчинено за вказівкою штабу терористичної організації YPG (сирійська гілка "Робітничої партії Курдистану"), що розташований в районі Кобані в Сирії. За словами міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, виконавець теракту на допиті зізнався, що його заслали ватажки РПК/UPG нелегальними шляхами, пише Anadolu

Правоохоронці вивчили дані з 1200 камер відеоспостереження і провели операції за 21 адресою. Затримано 46 підозрюваних до теракту.

"У числі підозрюваних – терорист, якому було доручено фізичне усунення виконавця вибуху в Стамбулі", – сказав міністр.

За його словами, причетні до теракту могли втікти до Греції, але їх оперативно перехопили. При цьому міністр внутрішніх справ заявив, що "ми не приймаємо і відкидаємо співчуття посольства США у звʼязку з терактом у Стамбулі". Чому – міністр не пояснив. Bloomberg зазначає, що, на погляд Туреччини, за терактом стоїть гілка "РПК", яку нібито підтримують американці в Сирії. 

Під час теракту була використана вибухівка тринітротолуол.

Теракт в Стамбулі відбувся у неділю. Терорист залишив бомбу на вулиці. Загинули шестеро людей, 81 отримали поранення. 

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