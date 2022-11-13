Нетаньяху отримав мандат на формування уряду Ізраїлю, - WSJ

Відсьогодні Нетаньягу матиме до шести тижнів, щоб сформувати новий уряд і спробувати залучити до нього якнайбільше депутатів.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ у неділю офіційно вручив лідеру ізраїльської опозиційної партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньягу мандат на формування уряду.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нетаньягу заручився рекомендаціями 64 членів парламенту від свого блоку, що дало йому явну більшість у 120-місному Кнесеті.

"Він пообіцяв сформувати суто праву коаліцію, включаючи ультранаціоналістичні та релігійні партії", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з неділі Нетаньягу матиме до шести тижнів, щоб сформувати новий уряд і спробувати залучити до нього більше депутатів.

Він уже веде переговори з партіями, які входять до його блоку, щодо розподілу ключових міністерських посад і політичної платформи, пише видання.

Нагадаємо, за результатами дострокових виборів 1 листопада в Ізраїлі блок експрем'єра Біньяміна Нетаньягу отримав парламентську більшість у 64 голоси.