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До Польщі повернули прах трьох президентів у вигнанні

Перепоховання відбувається в підвалі храму Божого Провидіння в Варшаві.

До Польщі повернули прах трьох президентів у вигнанні
Фото: telegraf.com.ua

У Варшаві відбувається перепоховання трьох польських президентів у вигнанні - Владислава Рачкєвича, Авґуста Залєського та Станіслава Островського.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Труни з прахом у суботу, 12 листопада, були транспортовані з Великої Британії.

"Сьогодні, після довгої подорожі, вони повертаються на польську землю, повертаються туди, де їхнє місце, повертаються і будуть тут вічно спочивати з миром. Одночасно вони назавжди залишаться свідками правди, безперервності й мрії про велику Польську державу", - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький

Перепоховання відбувається в підвалі храму Божого Провидіння.

Уповноважений польського уряду у справах польської діаспори Ян Дзедзічак заявив, що попри те, що передача атрибутів державної влади відбулася ще 32 роки тому, лише тепер було створено Мавзолей президентів у вигнанні.

Перепоховання трьох президентів у вигнанні буде символічним завершенням чотирирічного святкування 100-річчя незалежності Польщі.

Нагадаємо, уряд Польщі у вигнанні сформувався після нападу на Польщу у 1939 році Третього рейху та Радянського Союзу. Він діяв спочатку в Парижі й Анже (Франція), а згодом у Лондоні. До 1945 року його визнавали єдиною законною владою Республіки Польща. Після закінчення Другої світової війни він втратив цей статус, однак продовжував свою діяльність у столиці Великої Британії до 1990 року, коли останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качоровський передав атрибути влади президентові Леху Валенсі.

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