Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
ГоловнаСвіт

Литва святкує визволення Херсона разом із українцями, - Науседа

Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбы проти російської агресії.

Литва святкує визволення Херсона разом із українцями, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: ОПУ

Президент Литви Гітанас Науседа привітав українців із визволенням Херсона від російських окупантів.

"Над Херсоном майорить синьо-жовтий прапор! Литовці святкують цю перемогу разом з Вами, Президенте Зеленський, та мужнім українським народом!", - написав Науседа вTwitter.

Він додав, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбы проти російської агресії.

"Литва підтримуватиме Вашу боротьбу за суверенітет, доки вся Україна не стане вільною!", - наголосив президент.

Нагадаэмо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Хрерсоні вже почала працювати Нацполіція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також