Литва святкує визволення Херсона разом із українцями, - Науседа

Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбы проти російської агресії.

Президент Литви Гітанас Науседа привітав українців із визволенням Херсона від російських окупантів.

"Над Херсоном майорить синьо-жовтий прапор! Литовці святкують цю перемогу разом з Вами, Президенте Зеленський, та мужнім українським народом!", - написав Науседа вTwitter.

Він додав, що Литва й надалі підтримуватиме Україну у боротьбы проти російської агресії.

"Литва підтримуватиме Вашу боротьбу за суверенітет, доки вся Україна не стане вільною!", - наголосив президент.

Blue and yellow flag is waving above #Kherson 🇺🇦!



Lithuanians are celebrating this victory together with you, President @ZelenskyyUa and brave Ukrainian people!



Lithuania 🇱🇹 will keep supporting your fight for sovereignty until the whole of Ukraine is free!#SlavaUkraini pic.twitter.com/EVSGIvWuGy — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 12, 2022

Нагадаэмо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Хрерсоні вже почала працювати Нацполіція.