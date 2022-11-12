Швеція планує передати Україні сучасну зброю

Що саме може отримати Україна, наразі не повідомляється.

Найближчим часом Швеція має ухвалити рішення про постачання Україні сучасної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Втім, він відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги.

Йонсон лише уточнив, що допомога включатиме зусилля з тренування українських військових. Зокрема, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

Нагадаємо, наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України.