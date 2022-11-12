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Швеція планує передати Україні сучасну зброю

Що саме може отримати Україна, наразі не повідомляється.

Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Найближчим часом Швеція має ухвалити рішення про постачання Україні сучасної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо намір повернутися якомога швидше з подальшою підтримкою України – як політичною, фінансовою, так і військовою, до якої входить передання більш сучасних систем озброєнь", – повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Втім, він відмовився уточнювати, про що саме йдеться, пославшись на оперативну таємницю й ризики, пов’язані з постачанням військової допомоги. 

Йонсон лише уточнив, що допомога включатиме зусилля з тренування українських військових. Зокрема, Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.

Нагадаємо, наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України.

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