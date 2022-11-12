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З одеських портів вийшли ще чотирі судна з агропродукцією

“Зернова ініціатива” й надалі рятує світ від голоду.

З одеських портів вийшли ще чотирі судна з агропродукцією
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

З портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” вийшло чергові чотири судна з 120 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції. Вчора порти Великої Одеси прийняли під завантаження 4 судна з 148 тис. тонн агропродукції”, - йдеться у повідомленні.

Зараз “зерновим коридором” йдуть сім суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції. Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Єфіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M).

Загалом з 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. 

Нагадаємо, Євросоюз закликає Росію продовжити термін дії “зернової угоди”. Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає повторного закриття Росією "зернового коридору".

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