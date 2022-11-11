Кабмін змінив порядок оборонних закупівель

Кабмін змінив порядок здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану. Відповідну постанову "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану" КМУ ухвалив сьогодні, 11 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Як пояснили в міністерстві, ключовою відмінністю від попереднього одні порядку стало введення процедури закупівлі визначеної групи товарів у постачальників, з якими укладено рамкову угоду.

"Рішення суттєво розширює можливості українських виробників у галузі легкої промисловості брати участь в оборонзамовленні. Відповідно ми досягаємо одразу кілька важливих цілей. По-перше, кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні. По-друге, ми зберігаємо робочі місця, даємо змогу вітчизняному виробнику розвивати та розширювати виробництво", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до загальної процедури держзамовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування видів закупівель, які визначені законодавством у сфері оборонних та публічних закупівель.

Закупівлі одягу, взуття, спальних мішків для потреб оборони здійснюють за окремою процедурою "рамкових угод". Останню застосовують при закупівлі цих товарів на суму 200 тис. грн та вище.

Відповідно до цієї процедури, як пояснили в Мінекономіки, замовник зобов’язаний розмістити оголошення про укладання рамкової угоди в вільному доступі в системі електронних закупівель. До угоди може приєднатися будь-який виробник, що відповідає критеріям.

"На першому етапі закупівлі за рамковими угодами замовник визначає відповідність пропозицій постачальника вказаним в оголошенні про закупівлю вимогам. На другому етапі проводиться відбір серед постачальників, що приєдналися до угоди, та укладається контракт на постачання з переможцем (-цями) відбору", - зазначили в міністерстві.

Істотні умови контракту змінювати не можна, поки він не буде виконаний. Як виняток - зміни ціни на товар у зв’язку зі зміною податків та зборів, індексу споживчих цін, курсом валюти, зміни місця поставки товару тощо.

Держзамовникам дозволили до 31 грудня цього року здійснювати закупівлі товарів, вказаних в додатку до постанови без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України "Про оборонні закупівлі"» та "Про публічні закупівлі", а також не застосовувати процедури закупівель за рамковими угодами.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки виявило численні випадки завищених цін і недоцільних закупівель на 205 млн грн бюджетних коштів. Від початку року цифра ризикованих процедур сягнула понад мільярд гривень.