Місія МВФ починає обговорення нової програми кредитування України

Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду починає онлайн-дискусії з представниками України щодо нової програми кредитування.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

Як повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, новий діалог спиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ”, – зазначив Ваграм Степанян.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що Україна має прогрес у переговорах із Міжнародним валютним фондом. За його словами, у 2023 році наша держава розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.