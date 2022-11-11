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Місія МВФ починає обговорення нової програми кредитування України

Робота місії відбуватиметься в онлайн режимі.

Місія МВФ починає обговорення нової програми кредитування України
Фото: premiumtimesng.com

Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду починає онлайн-дискусії з представниками України щодо нової програми кредитування.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ. 

Як повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, новий діалог спиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні.

“Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ”, – зазначив Ваграм Степанян.

 

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про те, що Україна має прогрес у переговорах із Міжнародним валютним фондом. За його словами, у 2023 році наша держава розраховує на початок нової великої програми співробітництва з МВФ.

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