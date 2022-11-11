В окремих громадах Донеччини запущено газопостачання

У Донецькій області в деяких громадах запрацювали 92 котельні із 97, котрі належать “Донецьктеплокомуненерго”. Наразі триває наповнення системи теплопостачання.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ситуація вкрай складна, але ми робили і продовжуємо робити все можливе, і результатами нашої спільної роботи є запуск газопостачання в області… 82% котелень вже працюють, іде наповнення системи теплопостачання багатоквартирних будинків у найбільших містах області”, - зазначив Кириленко.

Він додав, що в області 15 громад повністю підготовлені до опалювального сезону, у 10 територіальних громадах планується запуск опалення до об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери.

Кириленко розповів, що встановлені численні пориви тепломережі вдовж лінії фронту на певній ділянці у Селидівській територіальній громаді. Там наразі неможливе відновлення газопостачання, тому котельні будуть консервуватись.

Як раніше повідомлялось, у Донецькій області газ підключили до понад 45,4 тисяч осель, 18 підприємств і 131 котельні. Область була без газу через російські обстріли протягом пʼяти місяців.