"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
ГоловнаСуспільствоЖиття

В окремих громадах Донеччини запущено газопостачання

В області 15 громад повністю підготовлені до опалювального сезону

В окремих громадах Донеччини запущено газопостачання
Фото: Facebook Павла Кириленка

У Донецькій області в деяких громадах запрацювали 92 котельні із 97, котрі належать “Донецьктеплокомуненерго”. Наразі триває наповнення системи теплопостачання. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ситуація вкрай складна, але ми робили і продовжуємо робити все можливе, і результатами нашої спільної роботи є запуск газопостачання в області… 82% котелень вже працюють, іде наповнення системи теплопостачання багатоквартирних будинків у найбільших містах області”, - зазначив Кириленко.

Він додав, що в області 15 громад повністю підготовлені до опалювального сезону, у 10 територіальних громадах планується запуск опалення до об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери.

Кириленко розповів, що встановлені численні пориви тепломережі вдовж лінії фронту на певній ділянці у Селидівській територіальній громаді. Там наразі неможливе відновлення газопостачання, тому  котельні будуть консервуватись.

Як раніше повідомлялось, у Донецькій області газ підключили до понад 45,4 тисяч осель, 18 підприємств і 131 котельні. Область була без газу через російські обстріли протягом пʼяти місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також